3,2 M$ pour encourager la mobilité de quartier

La Ville de Montréal investit 3,2 M$ dans le projet Mobilité de Quartier de l’organisme Solon. Le but de l’initiative est de repenser les modes de déplacements et de transport urbain de marchandises en se basant sur la participation citoyenne à l’échelle du quartier. Ce faisant, Mobilité de Quartier vise à réduire les besoins de déplacements émetteurs de gaz à effet de serre par le lien entre voisins et le transport actif.

L’investissement de la Ville de Montréal permettra à Solon d’enclencher la troisième phase du projet, qui devrait se dérouler jusqu’à l’été 2023. Tout au long de son application, Mobilité de Quartier cherchera à «développer une nouvelle démarche de résolution des enjeux locaux de mobilité à travers un travail structurant et continu de mobilisation, d’appropriation citoyenne et d’expérimentation de nouvelles pratiques». L’initiative est d’ores et déjà déployée dans Rosemont–La Petite-Patrie et Ahuntsic-Cartierville.

L’investissement de 3,2 M$ servira notamment à mettre de l’avant des activités de mobilisation citoyenne, ancrer davantage le projet de partage d’automobiles LocoMotion, des espaces communautaires gérés par des résidents et différents outils numériques visant à repenser la mobilité.

«Mobilité de Quartier contribue à la transition écologique en offrant des solutions de mobilité locale adaptées aux réalités spécifiques des différents quartiers et en développant une approche qui suscite la mobilisation citoyenne en matière de mobilité et de proximité, a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Nous sommes heureux d’appuyer cette initiative innovante.»

Mobilité de Quartier fait partie de l’initiative Montréal en commun. Cette dernière rassemble 13 projets financés par un investissement fédéral de 50 M$ dans le cadre du Défi des villes intelligentes.