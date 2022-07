À la rencontre des gens d’Ahuntsic

Dans le cadre de la série Vivre Ici, Métro est allé à la rencontre des citoyens et citoyennes d’Ahuntsic-Cartierville pour savoir ce qui fait vibrer leur cœur dans leur quartier. Portraits.

Thérèse Légaré

Thérèse Légaré réside à Ahuntsic depuis près de 11 ans à proximité de la rue Fleury, une artère commerciale réputée pour ses commerces accueillants et variés. Elle se réjouit que sa fille lui ait recommandé Ahuntsic en raison de sa grande offre de transport et de ses parcs, dont elle est particulièrement friande. «Il y a plusieurs autobus, il y a la station Henri-Bourassa pour le métro, Sauvé… j’aime bien ça! Je vais souvent au parc, presque à tous les jours!», confie-t-elle.

Térèse Légaré, Citoyenne d’Ahuntsic-Cartierville. Crédit photo: Adrian Banville.

Jean Leblanc

Jean Leblanc apprécie l’atmosphère des parcs de l’arrondissement, en particulier le parc Ahuntsic, situé à proximité du terminus Henri-Bourassa. «Il y a des shows qui se passent ici des fois, des feux d’artifice, j’aime cette place! Ce sont des chanteurs, de la musique. Des shows francophones, surtout», explique-t-il. «À côté du pont Viau, il y a aussi une promenade où on peut se promener avec un compagnon ou une compagne», ajoute M. Leblanc, qui précise qu’il adore l’été dans Ahuntsic en raison de ses espaces verts.

Jean Leblanc, un citoyen d’Ahuntsic-Cartierville. Crédit photo: Adrien Banville.

Fanny Filipi

Arrivée dans Ahuntsic il y a trois ans, Fanny Filipi adore promener son chiot dans les différents parcs à chiens de l’arrondissement. Elle recommande de passer sur la rue Fleury pour se promener. «Il y a aussi le parc Henri-Julien, pour les sportifs. Le parc de la Visitation est vraiment intéressant aussi sur le bord de l’eau, c’est pas mal les parcs qu’on fait tout le temps.»

Fanny Filipi, Une citoyenne d’Ahuntsic-Cartierville. Crédit photo: Adrien Banville.

Milena Rodriges

Arrivée depuis seulement trois mois, Milena Rodriges se réjouit de vivre dans un quartier où le transport et la mobilité sont au rendez-vous. «Ce que j’aime le plus d’Ahuntsic, c’est le parc Ahuntsic, mais aussi la diversité. On est aussi très bien desservi par le métro.» Elle suggère grandement de voyager à travers les stations de métro et de profiter de petites marches dans les différents quartiers pour les découvrir.

Milena Rodriges, une citoyenne d’Ahuntsic-Cartierville. Crédit photo: Adrien Banville.

Florian Roussel

Florian Roussel est un jeune père qui a longtemps vécu au centre-ville avant de déménager à Ahuntsic. «Ahuntsic est un quartier plus familial et convivial. On est proche du parc Ahuntsic, c’est un grand parc pour les enfants, il y a plusieurs modules.» Il ajoute que pour beaucoup de jeunes familles, les parcs pour enfants sont d’excellents lieux de rencontre pour socialiser et rencontrer d’autres parents. «Pour les sportifs, on va souvent au centre Claude-Robillard, où il y a une piscine.»

Florian Roussel, un citoyen d’Ahuntsic-Cartierville. Crédit photo: Andrien Banville, Métro Média

Philippe Caron

Phillippe Caron fait son jogging dans les espaces verts d’Ahuntsic. «Il y a la bibliothèque et un centre culturel qui est [près du parc Ahuntsic], la rue Fleury est vraiment cool l’été», ajoute le jeune homme, qui apprécie particulièrement les bars de la rue Fleury. «Ça se passe surtout autour de Fleury», résume-t-il, en indiquant qu’il varie les sports selon la saison. «L’été, je vais sur le bord de l’eau marcher au parc de la Visitation, et l’hiver, je vais faire de la natation à la piscine Sophie-Barat.»

Philippe Caron, un citoyen d’Ahuntsic-Cartierville. Crédit photo: Adrien Banville.

Christian Duchatelier

Christian Duchatelier est un expert des épiceries biologiques de la rue Fleury. Il adore en faire le tour, puis passer dans les parcs. «Je ne vais pas beaucoup au restaurant, j’aime faire à manger et je fais mon épicerie sur la rue ici, il y en a trois juste sur ce bout de rue.» Il ajoute qu’il apprécie le calme des parcs. «La promenade de la Visitation est une place intéressante l’été. C’est beau et on peut se promener, je trouve ça relaxant. Je n’aime pas les endroits achalandés, ceux qui, comme moi, aiment les endroits tranquilles vont aimer ça.»

Christian Duchatellier, un citoyen de Ahuntsic-Cartierville. Crédit photo: Adrien Banville.

Guillaume Lussier

Guillaume Lussier, résident de l’arrondissement depuis 33 ans, est membre du conseil d’administration de Quartier FLO, qui représente les commerçants de Fleury Ouest. Bien qu’il recommande grandement les parcs, il invite les nouveaux résidents d’Ahuntsic à explorer les cafés et bars. «Que ce soit Les Cavistes, Le Brûloir ou le Bar 132, ce sont tous des endroits intéressants où il y a moyen de socialiser, ils sont très conviviaux». Il précise que plusieurs groupes sociaux et associations sont disponibles dans le quartier.

Guillaume Lussier, un citoyen d’Ahuntsic-Cartierville et son chien Griffin. Crédit photo: Adrien Banville.

Gabriel Longpré

Guillaume Longpré, 27 ans et amateur de piano depuis 10 ans, adore marcher sur le bord de la rivière et magasiner des jeux de société. «Il y a un petit marché de quartier qui vient d’ouvrir juste à côté du [pont Viau]. Ce sont des commerçants locaux qui vendent des produits locaux, des produits fermiers, de saison. J’ai acheté de la bière qui a été brassée dans Ahuntsic.» Pour s’exercer et en faire profiter les passants, Guillaume joue au piano public devant l’église Saint-Paul-de-la-Croix. «Je suis amateur de vélo, il y a aussi plusieurs pistes cyclables.»

Gabriel Longpré, un citoyen d’Ahuntsic-Cartierville

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.