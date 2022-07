L’UTA lance un appel à ses futurs étudiants

L’Université du troisième âge (UTA) de l’Université de Sherbrooke constate une baisse de fréquentation sur ses bancs d’école depuis le retour en présentiel au mois d’avril. L’institution espère voir venir de nouveaux étudiants cet automne.

Avant la pandémie, un cours était donné à l’automne et à l’hiver selon deux horaires: le matin et l’après-midi. Une cinquantaine d’étudiants étaient présents à chacun de ses horaires à l’Antenne d’Ahuntsic-Cartierville.

La fréquentation s’est chiffrée à 35 personnes pendant la pandémie, lorsque le cours était donné à distance.

Mais depuis le retour en présentiel en avril, seuls 25 étudiants ont suivi le cours proposé.

«Je ne sais pas si les gens sont malades ou manquent de motivation, se questionne Michèle-A. Desjardins-Pépin, qui recherche les professeurs à l’UTA. Mais deux années pour des personnes du troisième âge, ça paraît. On n’a pas retrouvé la même clientèle en avril.»

Cette dernière espère néanmoins que la session d’automne sera différente. «On sort de la pandémie, on essaie de se réorganiser, peut-être que les gens attendent de revenir en septembre», espère-t-elle.

Mme Desjardins-Pépin croit aussi que durant ces deux dernières années, certaines personnes ont pris leur retraite et seraient susceptible de suivre le cours présenté cet automne.

Du 22 septembre au 24 novembre, l’antenne Ahuntsic-Cartierville de l’UTA donnera un cours sur l’Histoire des États-Unis.

«Les gens peuvent choisir de suivre le cours le matin ou l’après-midi, et il n’y a ni travaux ni examen ni prérequis», détaille Mme Desjardins-Pépin, qui précise toutefois que les cours sont «quasiment des cours universitaire» et non «des cours de base».

Les intéressés peuvent s’inscrire à ce cours à partir du 23 août, à 9h, sur le site web de l’Université. Les frais de scolarité sont de 75$ la session.