La biblio mobile est de retour à Ahuntsic

Du 15 juillet au 2 septembre, les résidents d’Ahuntsic-Cartierville peuvent profiter d’un service de bibliothèque «hors des murs» dans les parcs et endroits extérieurs de l’arrondissement.

Au programme, prêt de livres, de jeux éducatifs et de jeux de société, mais aussi jeux géants extérieurs, lecture, heures du conte, animation et abonnement.

Accroître la visibilité de la bibliothèque, en présenter une image plus décontractée et dynamique, et se rapprocher des citoyens, voilà la mission que s’est donnée la biblio mobile, selon la BAnQ Grande Bibliothèque. Elle donne également accès aux services de bibliothèque à une population qui n’est pas en mesure d’en bénéficier autrement.

Selon les informations fournies par la Ville de Montréal, les prêts et les retours de documents sont effectués de façon automatisée en temps réel grâce à un ordinateur portable relié au système informatique des bibliothèques.

Quand : 15 juillet de 16h à 19h

Où : parc de Louisbourg

Quand : 16 juillet de 16h à 19h

Où : parc Saint-Alphonse

Quand : 18 juillet de 9h30 à 12h

Où : parc Henri-Julien

Quand : 19 juillet de 9h30 à 12h

Où : parc Saint-Simon-Apôtre

Quand : 20 juillet de 16h à 19h

Où : parc du Sault-au-Récollet

Quand : 22 juillet de 16h à 19h

Où : parc Saint-Alphonse

Quand : 23 juillet de 16h à 19h

Où : parc du Sault-au-Récollet

L’ensemble de la programmation est disponible sur le site web de la Ville de Montréal.