La course familiale ÉnergiZ’toi aura lieu le 14 août

L’édition 2022 de la course ÉnergiZ’toi se tiendra le 14 août au Parcours Gouin. Le départ du 5 km sera donné à 10h, alors que celui du 2,5 km aura lieu à 11h et celui du 1 km, à midi.

Cette activité est gratuite sur inscription obligatoire selon la distance de course désirée. Une collation et un breuvage seront fournis aux participants et des prix de présence seront remis sur place.

La course Énergiz’toi est organisée annuellement afin de faire la promotion de l’adoption de saines habitudes de vie. Les places sont limitées et l’inscription se fait sur le site internet du Parcours Gouin.