Les «Indiscrétions publiques» sont de retour dans vos parcs

Le Théâtre du Ricochet présente sa 8e édition des Indiscrétions publiques. Ce parcours théâtral gratuit, qui se déroule dans des parcs montréalais, vous présente 7 courtes pièces qui traitent d’enjeux actuels.

En vous promenant dans un parc pendant l’été, vous entendrez peut-être des conversations entre deux personnes sur des enjeux tels que l’allaitement en public, la masculinité toxique ou encore la proche aidance. Coup de théâtre! Ce ne sont pas des échanges ordinaires, mais bien une performance menée par différents duos d’acteur.rice.s dispersés dans un espace vert de la métropole, dans le cadre des Indiscrétions publiques.

La pièce, dont les textes sont signés par des auteur.rice.s québébois.es, a pour but d’ouvrir la réflexion sur des thématiques actuelles. Après la représentation des Indiscrétions publiques, une discussion entre les comédien.ne.s et le public a lieu, dans le but de continuer l’échange d’idées.

Depuis sa création en 2014, le théâtre souhaite développer une réflexion sociale à travers ses pièces et rendre cette forme d’art accessible. En présentant des pièces en milieu urbain, cela permet non seulement de créer de nouvelles possibilités dans le monde du théâtre, mais également de rendre les pièces accessibles pour tout le monde.

Calendrier de la tournée

-4 août à 17 h au parc Molson, dans Rosemont

-10 août à 19 h au parc Ahuntsic

-11 août à 19 h sur la place Wellington, à Verdun