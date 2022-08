Mariage de cirque et d’impro à la Tohu

Les prouesses circassiennes vous ébahissent? Vous courez les soirées d’improvisation en ville? Eh bien, l’Impro-Cirque à la Tohu, qui combine ces deux disciplines artistiques, vous ravira certainement!

Tous les jeudis et vendredis, à 21h30, jusqu’au 27 août, deux équipes audacieuses formées de trois artistes de cirque et d’un improvisateur théâtral rivaliseront de créativité lors d’un match inusité sous le grand chapiteau de la Tohu. Chaque improvisation alliera une discipline circassienne à un angle théâtral, et soyez prévenu.e.s: les thèmes devant être respectés lors de l’Impro-Crique s’annoncent extravagants!

Durant un match, chaque improvisation alliera une discipline circassienne à un angle théâtral. Photo : Andrew Miller

Comme toute bonne joute d’improvisation qui se respecte, chaque duel se déroulera sous l’œil imperturbable d’un arbitre en chef, lit-on sur le site de l’événement. Un musicien sera également de la partie.

Et c’est l’auditoire qui déterminera l’équipe gagnante de l’Impro-Cirque après chaque performance.

Les équipes ne seront donc jamais identiques, les artistes invités variant d’une représentation à l’autre. Et apparemment que des comédiens et comédiennes de renom pourraient y faire des apparitions, souffle la Tohu. Intrigant!

Un spectacle conjuguant cirque et impro, n’est-ce pas une distrayante façon de terminer la journée?

La Tohu, 2345, rue Jarry Est

Un autre boni

Plus vous achetez de billets pour l’Impro-Cirque, plus vous obtenez un rabais substantiel. Voici la formule: à l’achat de deux spectacles, vous obtenez 20% de rabais ; de trois, 30% ; de quatre, 40% ; et, finalement, de cinq et plus, 50%.