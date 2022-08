Un concert gratuit de l’Orchestre Métropolitain au pied du mont Royal

L’Orchestre Métropolitain et le maestro Yannick Nézet-Séguin.

L’Orchestre Métropolitain (OM) sera au pied du mont Royal demain, mardi 2 août, pour offrir son traditionnel concert en plein air sous la direction de son chef Yannick Nézet-Séguin.

L’événement, qui se déroule depuis 2019 au pied du parc du Mont-Royal, propose cette année un programme «aussi diversifié qu’envoûtant, à l’image d’une ville cosmopolite où s’entrecroisent toute la richesse et la diversité des cultures qui la composent», peut-on lire sur le site de l’OM.

C’est d’ailleurs pour rejoindre le plus grand nombre de Montréalais.e.s que Yannick Nézet-Séguin a eu l’idée de présenter un tel concert symphonique gratuit, en plein air, «dans un lieu rassembleur qui symbolise de si belle façon notre métropole».

Dès 18h30, la troupe de percussions brésiliennes 3Doums, composée d’élèves de l’école secondaire Louis-Riel, interprétera ses compositions en guise de prélude au concert symphonique.

Dès 20h, on pourra notamment entendre la Symphonie nᵒ 3 Louise Farrenc et la Symphonie nᵒ 5 de Beethoven.

Le spectacle aura lieu beau temps, mauvais temps et ne sera annulé qu’en cas d’orage électrique. Dans cette situation, le public sera informé via la page Facebook et le site web de l’Orchestre Métropolitain.

Animé par Pénélope McQuade, ce concert sera le dernier de la programmation estivale de l’OM à Montréal. Le prochain spectacle dans la métropole aura lieu le 25 septembre à la Maison symphonique de Montréal avec la chanteuse Elisapie.

Le concert L’OM au pied du mont Royal se tiendra au pied du mont Royal (côte Placide, le long de l’avenue du Parc, entre l’avenue Mont-Royal et l’avenue des Pins) le mardi 2 août à 20h.