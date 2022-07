Vous pourrez enfin revoir «The Phoenix Experience» de Charlotte Cardin

Charlotte Cardin dans "The Phoenix Experience"

À l’occasion du lancement de son très attendu premier album, Phoenix, au printemps 2021, Charlotte Cardin avait convié ses fans à un lancement virtuel, un événement à mi-chemin entre le court métrage et le concert en direct, baptisé The Phoenix Experience.

Vous l’aviez raté? Sachez que vous pourrez vous reprendre très bientôt, puisque The Phoenix Experience sera disponible sur la plateforme Crave dès le mardi 2 août.

Crédit Gaëlle Leroyer/Courtoisie Crave

L’émission de 60 minutes, divisée en 15 scènes immersives, nous fait pénétrer dans l’univers unique de l’auteure-compositrice-interprète aux mille et un succès, et retrace son parcours, de ses débuts à aujourd’hui. The Phoenix Experience est une réalisation de Sebaztian.

Rappelons que Charlotte Cardin a remporté quatre trophées Juno (Artiste de l’année, Chanson de l’année, Album pop de l’année et Album de l’année) lors de la dernière édition du gala qui célèbre la musique canadienne, à Toronto, en mai dernier.

«Travailler sur The Phoenix Experience a été l’une des expériences les plus artistiquement stimulantes de ma vie. Je suis tellement reconnaissante d’avoir une équipe si incroyable à mes côtés pour créer ces moments hyper spéciaux!», a souligné Charlotte Cardin dans un communiqué publié mardi.