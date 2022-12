Incendies criminels dans Ahuntsic–Cartierville: deux suspects arrêtés

Deux suspects en lien avec des tentatives d’incendie criminel ciblant une entreprise de fruits et légumes d’Ahuntsic–Cartierville ont été interpellés par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les suspects appréhendés sont Tommy Gauthier et Cédrick Gendron, qui sont tous deux âgés de 19 ans. Ils ont comparu au palais de justice de Montréal, la semaine dernière, afin de faire face à des chefs d’accusation de possession de matières incendiaires et de bris de conditions.

Rappel des faits

Du 23 au 25 novembre 2022, le bâtiment d’un grossiste et distributeur de fruits et légumes d’Ahuntsic–Cartierville, situé dans le secteur industriel adjacent à l’intersection des autoroutes A-15 et A-40, a été visé par deux tentatives d’incendie criminel.

Une opération de surveillance, qui a été menée en collaboration avec l’escouade ÉCLIPSE et le poste de quartier 27 (Ahuntsic), a permis d’arrêter les suspects, le 26 novembre, vers 00 h 10, alors qu’ils rôdaient près des quais de déchargement de l’entreprise. Un bidon d’essence a été retrouvé à l’intérieur de leur véhicule. Des briquets et des cellulaires ont aussi été saisis.