Coups de feu à Ahuntsic-Cartierville: trois suspects arrêtés

Trois suspects dans la vingtaine soupçonnés d’avoir participé à un événement violent le 12 février dernier ont été arrêtés le 6 mars par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L’événement du 12 février impliquait deux hommes qui ont pénétré dans un appartement sur l’avenue Larose afin «d’agresser violemment deux autres hommes qui [étaient] à l’intérieur du logement en compagnie d’une femme», expose le SPVM par communiqué. Le conflit se serait déplacé à l’extérieur, à proximité de l’intersection avec la rue Fleury Est. Des coups de feu auraient été tirés.

Les suspects, qui ont comparu au palais de justice de Montréal, font chacun face à des chefs d’accusation de «décharge d’arme à feu, de vol qualifié et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic». Pour l’un d’eux, Samuel Danazarre, 23 ans, des accusations en lien avec la possession d’arme à feu et de bris de probation et de condition ont été portées.

Une perquisition en lien avec l’affaire a aussi permis aux enquêteurs de récupérer «une arme à feu, des munitions, un téléphone cellulaire, des stupéfiants et d’autres éléments de preuve», dit le SPVM.