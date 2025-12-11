Sensibilisation à la violence conjugale à Anjou

Une initiative de sensibilisation à la violence conjugale a été organisée à Anjou le 26 novembre dernier par le SPVM. Le poste de quartier 46, en collaboration avec la Maison d’hébergement d’Anjou, a tenu un kiosque aux Halles d’Anjou.

Cet événement s’inscrivait dans le cadre des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes et faisait partie d’une opération nationale concertée visant à prévenir la violence conjugale à travers le Québec.

