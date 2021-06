Le baseball: pas la priorité

La saison de baseball commence à Notre-Dame-de-Grâce (NDG) et il n’y a qu’un seul terrain assez grand pour accueillir les 17 ans et plus. Avant que les joueurs se manifestent, il était mal entretenu.

Le parc Loyola situé dans l’ouest du quartier NDG sur les avenues Doherty et Fielding accueille les joueurs depuis plusieurs décennies. Au moment où Montréal tombe en zone jaune, permettant aux organisations sportives de reprendre leurs activités à l’extérieur, les installations ne plaisent pas aux joueurs.

«La butte du lanceur n’est pas censée être que du sable, les estrades et le cercle des frappeurs doivent être rénovés», énumère l’entraîneur adjoint des Lynx juniors de NDG, Vincent Surette. L’avant-champ, où se trouve la butte, doit être composé d’un mélange de sable, de limon et d’argile selon le Guide des installations sportives.

«C’est le soccer qui reçoit toutes les subventions maintenant.» Vincent Surette

Une fois cette nouvelle reçue, le conseiller du district de Loyola n’a pas tardé à agir. «Dès que j’ai été averti […], j’ai transmis le message à nos services, afin qu’ils informent le menuisier de lancer les travaux», explique Christian Arsenault. Il indique que le terrain devrait être prêt pour le début des matchs.

Selon lui, l’état du terrain est dû au déconfinement. «Nous constatons ici les conséquences tout à fait normales du grand achalandage dans nos parcs de quartier avec le printemps et l’été hâtifs ainsi que le déconfinement en cours.», résume-t-il.

Photo: David Brosseau

Lors de la visite du Journal sur le terrain, les bancs étaient réparés et le gazon du champ était fraîchement coupé. La butte et le marbre n’étaient pas dans des conditions optimales et de l’herbe de quelques pieds traversait la clôture sur les côtés du terrain. Personne n’était sur le terrain, alors que le terrain de soccer lui, était bondé d’écoliers en pause dîner.

Seul terrain pour adulte

On retrouve pas moins de sept surfaces pour jouer au baseball dans l’arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce. Cependant, uniquement le parc Loyola accueille des joutes pour adultes. «Nous avons besoin d’une distance entre les buts d’au moins 80 pieds. Si on jouait sur les autres terrains, on frapperait des balles dans la rue régulièrement.», assure M. Surette.

Les six autres emplacements de baseball se trouvent au cœur des parcs Benny, Macdonald, Martin-Luther-King, NDG, Geller et William-Hurst. L’entraîneur note également des problèmes avec les autres parcs. «Le terrain William Hurst est pour les moins de neuf ans, mais il est délabré. Certains terrains sont terribles», relate-t-il.

«Le baseball est un des seuls sports à pouvoir s’accommoder aux mesures d’hygiène parce que c’est à l’extérieur et avec une limite de contacts entre les joueurs» Vincent Surette

L’accessibilité au terrain nuit aux inscriptions. «Nous avons dû renvoyer des joueurs chez eux dus au manque de disponibilité. Sept équipes se séparent le terrain et ont de la difficulté à trouver assez de temps d’entraînement», explique-t-il.

Avec tout ça, la saison de baseball est lancée pour un énième été dans le quartier, mais il ne semble plus le sport d’été de prédilection.