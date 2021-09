Ève Péclet, candidate du Nouveau Parti démocratique dans Outremont

Ève Péclet commence son implication au NPD dans Outremont en 2007 alors que Thomas Mulcair est élu pour la première fois. En 2011, elle est élue dans la circonscription de la Pointe-de-l’Île, siège qu’elle occupe jusqu’en 2015.

Elle reprend à ce moment ses études, termine un certificat en affaires publiques internationales à l’UQAM, passe le concours du Barreau et devient avocate. Elle travaille à la Commission des droits de la personne et pour Juriste à domicile, un OBNL, afin d’aider les victimes de violence conjugale et les personnes vulnérables vivant des situations de discrimination liée au genre, à l’âge et au profilage racial.

Depuis la pandémie, les gens craignent de ne plus pouvoir se loger en raison de la spéculation immobilière, des tactiques des propriétaires, de l’augmentation du prix des loyers, de la gentrification et de l’accès à la propriété.

Mme Péclet pense aussi aux petites et moyennes entreprises. Des balises sont nécessaires afin de faire échec à la spéculation immobilière et des législations doivent être adoptées, qui permettraient de diminuer les frais de taux des cartes de crédit pour permettre aux entrepreneurs de réinvestir dans leur entreprise et de créer de l’emploi.

Ève Péclet se dit sensible aux changements climatiques et à la justice climatique. Maintenant, à la croisée des chemins, il faut mettre l’environnement au centre de toutes les décisions pour ne pas laisser un environnement dégradé aux générations futures.

Malgré ces élections fâcheuses pour certains, il s’agit d’une occasion pour faire les choses différemment. Le NPD est un mouvement de société composé de travailleurs communautaires, de professeurs, de travailleurs sociaux, d’infirmières. Ève Péclet veut apporter un esprit plus humain et communautaire à la politique.