Drame sur la rue Goyer : trois personnes poignardées

Trois personnes, dont une adolescente, ont été poignardées dans un contexte conjugal dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce dimanche en après-midi.

L’adolescente de 17 ans, un homme de 44 ans et une femme de 39 ans ont été blessés par l’usage d’une arme blanche. Le suspect, un homme de 53 ans, a été blessé par un objet contondant. La vie de tous est hors de danger.

«Quand on parle de contexte conjugal, on a au moins deux personnes d’impliquées, mais les autres gens impliqués font partie de l’entourage», explique la porte-parole du SPVM, Véronique Comtois.

L’événement se serait produit à l’intérieur et à l’extérieur d’un appartement de la rue Goyer. Le SPVM fait toujours enquête afin de mettre la lumière sur le fil des événements et les enquêteurs font actuellement le suivi pour savoir s’il est possible de faire comparaître le suspect. Tout dépendra de son état de santé.