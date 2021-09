La Maison Bleue primée

La Maison Bleue a reçu le Prix de l’impact social dans la catégorie Santé et bien-être du magazine L’actualité. L’organisme sans but lucratif a su se démarquer parmi les 78 candidatures en faisant preuve d’une innovation exemplaire en matière de questions sociales et environnementales ainsi qu’en contribuant au mieux-être de la collectivité.

Fondée en 2007 à Côte-des-Neiges par Dre Vania Jimenez, médecin de famille accoucheur, et sa fille Amélie Sigouin, intervenante en petite enfance, La Maison Bleue est née du désir d’intervenir d’une nouvelle façon auprès des familles marginalisées. La Maison Bleue regroupe différents professionnels, intervenants et organismes communautaires. C’est dans une approche holistique que les femmes enceintes et les membres des familles sont soutenus de la période périnatale jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de cinq ans.

«Nous sommes très honorés et très heureux que ce prix reconnaisse à quel point cela peut avoir un impact sur les mères, les jeunes enfants et leurs familles. Ça nous donne un peu plus d’énergie pour continuer ce que nous avons commencé à bâtir et je dirais que ça confirme notre vision, qui est la solidarité», exprime la Dre Jimenez.

La docteure explique que cette initiative a été créée par un regroupement de médecins accoucheurs dont elle fait partie afin de répondre aussi au besoin de se sentir utile. La Maison Bleue a été conçue dans un esprit de solidarité et l’approche adoptée a été celle d’un effort d’intégration des services, ce que la Dre Jimenez voit comme un antidote à la fragmentation de ceux-ci. Selon elle, cette fragmentation est le grand mal de notre système de santé actuel.

:«À l’époque, un constat émergeait, partagé par plusieurs autres médecins et professionnels de la santé: le système de santé peine à rejoindre [les] familles [marginalisées] et à maintenir un lien significatif avec elles, ce qui précarise leur accès aux services dont ils ont besoin. C’est à partir de ce désir de faire les choses autrement qu’on a créé en 2007 une nouvelle façon d’intervenir pour mieux répondre aux besoins [des familles] et ainsi avoir un plus grand impact sur leur santé et leur bien-être. Cela a donné du même coup naissance à la périnatalité sociale», ajoute la directrice générale et cofondatrice de La Maison Bleue, Amélie Sigouin.

L’année 2021 a été faste en reconnaissance pour la Maison Bleue puisque les deux fondatrices ont aussi reçu le titre de Chevalière de l’Ordre de Montréal, la plus haute distinction accordée par la Ville de Montréal.

Depuis sa création, La Maison Bleue a soutenu 5800 personnes. De plus, trois autres maisons ont vu le jour, soit à Parc-Extension, à Saint-Michel et à Verdun. L’ouverture d’une cinquième est prévue dans Montréal-Nord, mais, bien sûr, la pandémie retarde tout.