Une SDC pour Notre-Dame-de-Grâce pour favoriser l’économie locale?

L’organisme BizNDG travaille à la création d’une société de développement commercial (SDC) dans le quartier de Notre-Dame-de-Grâce. Différentes rues commerciales sont ciblées pour favoriser le développement économique locale.

Selon le gestionnaire de projet de BizNDG, Francis Blouin, une quarantaine d’étapes sont à franchir avant de voir naître une SDC. Mais il explique que la création d’une SDC apporterait de nombreux avantages pour les commerçants en donnant tout d’abord une voix plus forte face aux entités gouvernementales et municipales.

Bien que le territoire concerné ne soit pas encore décidé, les rues et artères commerciales envisagées sont les avenues Décarie, Monkland, Fielding et Somerled ainsi que les rues Sherbrooke et Saint-Jacques.

Pour le moment, le processus n’en est qu’aux premières étapes qui visent tout d’abord à informer les commerçants et entreprises locaux. Les prochaines étapes viseront à établir un budget ainsi que le territoire concerné par la nouvelle SDC. Une requête sera par la suite déposée auprès de la Ville qui ouvrira un registre pour récolter l’avis des commerçants.

La SDC est une entité créée par les commerçants pour les commerçants Francis Blouin

Pour lui, une SDC évite le problème d’essoufflement des associations de commerçants qui sont responsables de nombreuses tâches comme la collecte des cotisations et permet de faire vivre des projets et de les mettre de l’avant sur le long terme.

«En ayant une SDC, ça sécurise des revenus», explique-t-il.

La directrice générale de la SDC Côte-des-Neiges, Félicia Balzano, accueille avec enthousiasme l’arrivée d’un nouveau SDC au sein de l’arrondissement.

«On est content d’avoir plus de SDC, c’est une bonne nouvelle», confie Mme Balzano, en affirmant son désir de collaborer avec la nouvelle SDC une fois créée.

Selon Francis Blouin, les commerçants déjà rencontrés accueillent généralement bien l’idée de créer cette nouvelle SDC dans Notre-Dame-de-Grâce.

«On est favorable et prêt à la soutenir financièrement», explique la conseillère de la mairesse Gracia Kasoki Katahwa, Willy Blomme.

Pour Mme Blomme, l’arrivée de cette SDC apportera un dynamisme qui profitera à la population de l’arrondissement.

La nouvelle SDC pourrait donc voir le jour en janvier 2023, dans le cas où les différentes étapes se déroulent du mieux possible et que le nombre de signatures de commerçants favorables à sa création soit suffisant.