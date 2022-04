Le Centre de maternité du Children’s reçoit un prix

Le Centre des naissances et de la maternité de l’Hôpital de Montréal pour enfants (Children’s) a reçu le Prix de reconnaissance Salus Global, qui salue le travail de l’équipe pendant l’année 2021, marquée par plusieurs vagues de COVID-19.

On ne peut pas dire que l’année a été facile au Centre alors que les vagues de pandémie ont touché à la fois les patients et les employés.

«On a senti en 2021 qu’il y avait beaucoup plus de femmes enceintes qui étaient touchées par la COVID, mais également au niveau de personnel […]. C’est vraiment la résilience qui a permis aux équipes de passer au travers», indique la conseillère en formation et développement professionnel des soins infirmiers en périnatalité, Ruth-Lynn Fortuné.

Le Centre s’occupe d’environ 3000 accouchements par an, notamment pour des grossesses à risques, et a des unités peri-partum et post-partum.

Chaque année le prix Salus Global reconnaît des centres obstétriques d’hôpitaux participant au programme de soutien de gestion d’équipe hospitalière, AMPROOB.

«Ils ont senti que même pendant la pandémie, on a été capable de mettre du temps de côté pour essayer de travailler sur d’autres projets et l’amélioration de la qualité de nos soins», explique Ruth-Lynn Fortuné.

Tout au long de l’année, l’équipe interdisciplinaire a mis en place des rencontres régulières afin de définir des objectifs, et a continué de fournir des ateliers et exercices pour l’amélioration des soins et de la communication. Ruth-Lynn Fortuné mentionne également un travail accru de collaboration entre les équipes de maternité et de naissance.

À l’annonce du prix, les équipes ont été agréablement surprises de voir leur travail reconnu.

«On savait qu’on avait travaillé fort, mais que cela soit reconnu à l’externe, ça nous donne l’énergie de continuer», se réjouit la conseillère.