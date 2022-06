La bande verte au pied de la falaise Saint-Jacques est ouverte

Le projet d’espace vert au pied de la falaise Saint-Jacques entre les arrondissements de Notre-Dame-de-Grâce et du Sud-Ouest est maintenant accessible au public. D’une longueur de 2,8 km, cette bande verte a été réalisée dans le cadre du projet Turcot.

Les habitants du secteur peuvent dorénavant profiter des 12 hectares d’espaces verts, comprenant une piste multifonctionnelle, une aire de repos et un petit stationnement avec des bornes de recharge électrique.

«L’ouverture de la bande verte clôt un autre chapitre du projet Turcot. Les 12 hectares d’espace vert feront le bonheur du voisinage et des passants, de même que de la faune du secteur. […] Je vous souhaite non seulement de profiter de ce lieu de verdure, mais aussi d’y prendre une pause», s’est réjouie la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.

Avec ses 2800 arbres et 20 000 arbustes, la bande verte a pour but de favoriser la biodiversité et de créer des habitats pour la faune locale.

Cet espace boisé, situé entre la rue Saint-Jacques et la voie ferrée, avait fait l’office d’un réaménagement en 2015, afin de compenser les travaux sur l’autoroute 20 et l’échangeur Turcot qui avaient déboisé près de deux hectares de forêt. Aujourd’hui, avec l’ajout de la bande verte, la zone de conservation de la falaise Saint-Jacques a une superficie de 33 hectares, soit plus que sa superficie initiale.