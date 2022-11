Retour de la «Brigade neige» à CDN-NDG

La «Brigade neige» sera de retour cet hiver à Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) pour la quatrième année consécutive.

Cette brigade, constituée de jeunes adultes en situation de précarité socioéconomique, offrira des services de déneigement gratuits aux citoyens à mobilité réduite et aux personnes âgées de l’arrondissement.

Lors de la séance du 8 novembre dernier, le conseil d’arrondissement de CDN-NDG a autorisé un financement de 25 000$ pour le projet, orchestré par les Carrefours jeunesse emploi de Côte-des-Neiges et de Notre-Dame-de-Grâce.

C’est un petit montant, mais qui fait souvent du bien aux personnes qui reçoivent le service et aux personnes qui offrent ce service dans la mission des Carrefours jeunesse emploi. Gracia Kasoki Kathawa, la mairesse de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

«Le projet “Brigade neige” permet d’intervenir auprès des jeunes de 16 à 35 ans en situation d’itinérance ou à risque de le devenir, en leur offrant une expérience de travail et un lien avec la communauté, tout en venant en aide aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées, en leur offrant la possibilité d’avoir des déplacements sécuritaires et d’exercer leurs activités régulières en période hivernale», explique le sommaire décisionnel préparé par l’administration municipale pour le conseil d’arrondissement.