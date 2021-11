Déneigement solidaire à CDN-NDG

Les bureaux de Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) de Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce fournissent des services de déneigement gratuit aux personnes âgées, à mobilité réduite ou dans le besoin.

Afin d’assurer l’accès sécuritaire à la voie publique lors de chutes de neige, Carrefour Jeunesse-Emploi se porte garant du déblayage des entrées des demandeurs du service. C’est la troisième année consécutive que le CJE de Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce gère ce volet des besoins des personnes incapables de dégager leur entrée.

Pour ce faire, les bureaux d’emploi comptent sur les jeunes bénévoles qui participent à leurs programmes. Cet échange, en partenariat avec la Ville de Montréal, permet de garantir un service essentiel tout en offrant une expérience professionnelle valorisante aux jeunes nécessitant de premières références professionnelles.

«En même temps, c’est une manière de briser l’isolement des personnes âgées», ajoute Jonathan Platt, travailleur social au CJE de Notre-Dame-de-Grâce et coordonnateur de la Brigade neige. L’an dernier l’équipe de bénévoles de NDG comptait une quinzaine de membres pour servir une trentaine de clients.

Toutefois, les deux organismes mettent en garde que leurs ressources ne sont pas illimitées et de les contacter pour s’assurer une place le plus rapidement possible.