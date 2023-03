Un politicien de CDN-NDG crée un Montréal miniature

À la tête de l’équipe CDN-NDG, Alex Montagano voue un amour particulier aux infrastructures de la ville qui l’a vu grandir. En signe de cet amour, il entretient dans sa demeure à Notre-Dame-de-Grâce une maquette de Montréal à l’image de ses revendications.

Située dans son bureau au sous-sol – seul endroit où sa femme la tolère! – la ville miniature comporte cinq lignes de train et différents lieux iconiques de Montréal. Y sont représentés l’oratoire Saint-Joseph – pièce qu’il a créée en impression 3D –, l’enseigne lumineuse des farines Five Roses ou encore l’Orange Julep, la pièce ayant fait le plus réagir sur les réseaux.

Photos: Captures d’écran, Facebook

Bien que la maquette représente des éléments de toute la ville, une attention particulière est donnée aux lieux marquants de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Avec des pièces 160 fois plus petites que la réalité, le modéliste représente des institutions phare de CDN-NDG comme le restaurant Taverne, établit depuis plus de 25 ans sur la rue Monkland, ou la rôtisserie Chalet Bar-B-Q, qui sert du poulet aux habitants du quartier depuis 1944.

Réplique du restaurant Taverne sur l’avenue Monkland, avec une pièce de 10c pour échelle Réplique de la rôtisserie Chalet BBQ

Le canal Lachine y est aussi représenté, son grand-père y ayant travaillé dans son temps. M. Montagano y voyait un moyen de se rapprocher de ce dernier, en plus de souligner le rôle des Anglais, qu’il affirme être à l’origine du canal dans l’histoire de Montréal.

Le système de filage électrique qui illumine la maquette a pris une centaine d’heures à mettre en place.

Une maquette politique

Alex Montagano croit en l’importance de la participation active dans la démocratie. Il dénonce le manque d’engouement pour la politique municipale et cherche des manières d’inciter les gens à s’intéresser aux enjeux locaux. À cet effet, sa ville miniature est truffée d’éléments à saveur politique, afin d’éveiller la discussion sur différents sujets de Montréal et de CDN-NDG.

Le politicien voit entre autres un grand manque de financement au chapitre des infrastructures dans son arrondissement. Dans sa maquette, l’arrondissement compte ainsi des banques et des installations de basketball pour les jeunes, deux éléments qu’il considère sous-représentés à CDN-NDG.

Des figurines de manifestants sont également présentes pour réclamer un meilleur financement de l’arrondissement, alors que des chantiers de construction décorent les rues.

Un des dossiers qui intéresse particulièrement M. Montagano concernant le manque de financement est celui du théâtre Empress. Le bâtiment, d’un style à inspiration égyptienne, est très rare en Amérique du Nord et est représenté de manière idéalisée dans la maquette.

Le théâtre Empress, idéalisé pour lui donner un aspect encore plus égyptien Photo: Capture d’écran Facebook

L’entretien du bâtiment est sous-financé, soutient celui qui a été candidat lors des dernières élections municipales. «Dans un autre quartier, ça ne serait pas abandonné, mais ici on est les Ethniques, les Anglophones et les Allophones», lance-t-il.

Dans cette idée de revendication linguistique, la station Griffintown-Bernard Landry du Réseau express métropolitain (REM) délaisse dans la maquette le nom de l’ancien premier ministre.

Le projet ne sera jamais complété, explique M. Montagano à Métro; il y aura toujours plus de détails à ajouter et de sujets à revendiquer, comme par exemple les pistes cyclables et la réparation des nids-de-poule.