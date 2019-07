Ordre national du Québec : distinction pour un médecin de l’HMR

Le docteur Daniel Borsuk, chirurgien plasticien à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR), s’est vu décerner le titre d’officier de l’Ordre national du Québec.

C’est avec beaucoup de fierté que le président-directeur général du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Sylvain Lemieux, a voulu souligner la plus haute distinction du gouvernement du Québec remise à ce médecin.

«En pratiquant la première greffe faciale au Canada, le Dr Borsuk a grandement contribué à l’avancement de la médecine tout en faisant rayonner notre organisation.» — Sylvain Lemieux, président-directeur général du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

C’est en 2018 que le Dr Daniel Borsuk a effectué la première greffe du visage, mâchoires, nez et orbites, au pays. Un an plus tard, bien que le rétablissement soit ardu pour le patient, l’opération est considérée comme une réussite. M. Maurice Desjardins avait été gravement blessé en 2011 lors d’un accident de chasse.

Le Dr Borsuk détient des diplômes en commerce et en médecine de l’Université McGill. Spécialisé en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, en chirurgie crânio-maximillo-faciale pédiatrique et adulte ainsi qu’en microchirurgie, il est aussi professeur adjoint dans les hôpitaux de formations de l’Université de Montréal, soit l’HMR et l’Hôpital Sainte-Justine.