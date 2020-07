Une murale de Renée Claude en cours de création sur Ontario

Après Plume Latraverse, Diane Dufresne et Janine Sutto, c’est au tour de Renée Claude d’être immortalisée sur un mur de la rue Ontario par l’artiste Laurent Gascon.

Au coin des rues Florian et Ontario, les échafaudages sont montés. Il faudra un mois et demi au muraliste pour finaliser le portrait de la chanteuse et actrice.

Cette oeuvre en céramique vient s’ajouter aux douze autres de Laurent Gascon, toutes situées près de la rue Ontario, qui représentent des artistes influents au Québec.

La première fût réalisée en 2009 et rend hommage à l’artiste affichiste Vittorio, un ami de Gascon.

Mon but est de mettre des sourires sur la rue Ontario parce que c’est un quartier où les gens ont besoin de sourire, ce n’est pas évident pour tout le monde. -Laurent Gascon

Choix de l’artiste

Laurent Gascon explique qu’il portait toujours des gens qui l’ont impressionné et ont fait partie de sa vie.

C’est en janvier dernier que l’artiste a pensé à Renée Claude pour sa treizième murale. «Dans la quantité de personnages que j’ai reproduis jusqu’à maintenant, il y a beaucoup plus d’hommes que de femmes», dit-il.

Le muraliste a fait son choix sans savoir que la chanteuse décèderait quelques mois plus tard de la COVID-19. «Ça me rend triste parce que j’aurai vraiment aimé la rencontrer et surtout qu’elle soit là devant la murale lors de l’inauguration», déplore M. Gascon.

D’autres séries à venir?

Il espère que la murale de Renée Claude est «la première d’une deuxième série de douze» puisqu’il désire continuer de créer.

D’ailleurs, Laurent Gascon a déjà une longue liste de personnages qu’il aimerait portraiturer.

La Ville de Montréal a récemment mis en place le Programme d’art mural qui vise à embellir l’espace public montréalais par la réalisation de murales extérieures visibles, créatives et liées à leur contexte.

De plus en plus de murales devraient faire leur apparition dans la ville, mais celles de Laurent Gascon se démarquent par l’utilisation de la céramique.