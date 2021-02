Ancrage territorial : un nouveau balado sur le développement local

Préoccupé par la relance économique post-pandémie de Montréal, PME MTL Centre-Est lance Ancrage territorial, un balado qui met l’accent sur l’économie de proximité et le développement local.

Les quatre épisodes d’une heure sont animés par Marc-André Carignan, spécialiste des affaires municipales et du développement urbain.

«Je pense que la pandémie nous a aidés à mieux comprendre, du moins à valoriser davantage, la question de l’économie de proximité», affirme M. Carignan.

Il donne l’exemple des mouvements de solidarité observés envers les restaurateurs et les commerçants de quartier. Il évoque les «quartiers 15 minutes», ces secteurs permettant de travailler, de se divertir et de magasiner à proximité de chez soi, sans prendre sa voiture.

M. Carignan explique que l’objectif de Ancrage territorial est de penser à la relance prochaine de l’économie montréalaise, mais également à la vision et au développement de nos quartiers dans 15, 20 et 30 ans.

«C’est un peu ça l’idée du balado, c’est de parler d’un futur plus ou moins éloigné et voir comment on peut y arriver.»

La contribution des personnalités politiques sera nécessaire, mais aussi celle des gens sur le terrain qui travaillent dans des entreprises privées ou des organismes communautaires

Des entrevues

Dans le premier épisode, Ancrage territorial donne la parole à Luc Rabouin, maire du Plateau-Mont-Royal et responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal. Ce dernier y partage sa vision d’un développement économique inclusif et durable dans une perspective de transition écologique.

Autre exemple, Mario Fortin, président-directeur général du Cinéma Beaubien, qui discute dans le deuxième épisode de l’enracinement d’une organisation dans un quartier en compagnie d’André Lavallée, un homme politique qui a été entre autres maire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Avec Ancrage territorial, PME MTL Centre-Est souhaite rejoindre les élus et les décideurs, pour leur faire «comprendre l’importance de développer des visions cohérentes avec les besoins et les attentes des citoyens», précise l’animateur, mais également «tous ceux qui ont un intérêt pour l’entrepreneurship, qui sont en amour avec leur quartier, qui souhaitent s’impliquer ou mieux comprendre les dynamiques qui peuvent s’installer pour le développement de leur milieu de vie».

Pour écouter ce nouveau balado, allez sur : pmemtl.com/ancrage-territorial