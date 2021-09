Hausse des cas de COVID-19 :le dépistage à l’auto reprend dans l’est de Montréal

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal rouvre une clinique de dépistage à l’auto qu’il avait fermée en raison d’une baisse de l’achalandage. Cette reprise des activités est liée à l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans le secteur.

Le centre de dépistage Viau fait à nouveau des tests sans rendez-vous depuis le 21 septembre. Situé à proximité du Stade olympique, il est accessible en voiture.

Par ailleurs, les citoyens de Saint-Michel peuvent désormais prendre rendez-vous sur la plateforme ClicSanté pour passer un test de dépistage de la COVID-19 au CLSC de leur quartier, selon le communiqué du CIUSSS-EMTL.

La Clinique Chauveau offre aussi des tests de dépistage sans rendez-vous de 8 h à 20 h tous les jours.

Entre le 8 et le 21 septembre inclusivement, le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a recensé 1176 cas de COVID-19 sur son territoire, soit plus du tiers des cas dans la métropole. Il devance ainsi le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal qui en a comptabilisé 901.

Durant la même période, c’est l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville qui a été le plus affecté. On y a dépisté 332 cas. Viennent ensuite Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles (278), Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (276), Montréal-Nord (254) et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (241).