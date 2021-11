Réouverture des aires d’exercice canins dans Hochelaga

Dans les quartiers de Mercier-Hochelaga et Maisonneuve, les cinq aires d’exercice canins (AEC) sont maintenant accessibles.

Les travaux de réfection des aires Liébert, Félix-Leclerc, Lalancette, Wolfred-Nelson et De la Bruère sont presque terminés.

Mais certains travaux d’éclairage ont connu du retard.



C’est le cas notamment dans les AEC Wolfred-Nelson et Lalancette où les travaux sont prévus au cours de cet hiver.



Les retards ont été occasionnés par des délais de livraison plus longs qu’à l’habitude.



Durant cette période, pour assurer la sécurité des chiens et de leurs maîtres, l’entrepreneur a installé des piquets et des rubans.

Ces outils couvrent les pieux vissés au sol en attendant la réception des luminaires.

Il ne restera que l’installation du mobilier, la plantation d’arbres.

Ainsi que la mise en marche des buvettes qui auront lieu au retour de la belle saison.

Dans le parc Lalancette, des sentiers et de nouveaux aménagements ont vu le jour. Des travaux d’éclairage restent aussi à finaliser.



L’installation des chaises longues et des bancs est prévue au printemps.