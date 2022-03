Carnaval résister et fleurir:«occuper le territoire» de manière ludique

Le 19 mars, Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM se met en mode carnaval pour accueillir le printemps.

Créée autour de 2016 afin entre autres de préserver les espaces verts de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM organisait sa première manifestation en février 2021. C’est la défaite de la Ville de Montréal contre Ray-Mont Logistiques à la Cour d’appel qui avait motivé la tenue de cette manifestation s’opposant au projet de plateforme de transbordement de marchandises de l’entreprise dans le secteur Assomption Sud-Longue-Pointe.

C’est un peu pour marquer le coup que le groupe de citoyens a décidé de tenir cette année le Carnaval résister et fleurir sur le site du projet.

«C’est juste une envie d’occuper le territoire qu’on essaie de protéger et de défendre», explique l’une des membres de Mobilisation 6600, Anaïs Houde.

Au menu: tire d’érable sur la neige, musique, observation ornithologique et plusieurs jeux d’adresse, dont le lancer du sapin.

Un casse-croûte baptisé «Au snack-bar chez Ray-Mont» sera également accessible sur le site et servira aux convives soupe aux pois, vin chaud, thé et chocolat chaud.

«C’est spontanément venu l’idée du Snack-bar chez Ray-Mont, raconte Anaïs en rigolant. C’est aussi un clin d’œil à François Pérusse que beaucoup de gens aiment. C’est bien drôle.»

Les participants sont priés d’apporter leur propre vaisselle. L’événement commencera à 13h et se terminera vers 15h.

Point de presse

En collaboration avec le député d’Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, et la députée d’Hochelaga, Soraya Martinez Ferrada, Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM tiendra également un point de presse le 18 mars, au cours duquel sera lue une déclaration commune.

«Depuis plus de 5 ans, une épée de Damoclès est suspendue au-dessus d’Hochelaga-Maisonneuve : Ray-Mont Logistiques, peut-on lire sur la page Facebook de l’événement. Au-delà de la Mobilisation, au-delà des nombreux élu.e.s et citoyen.ne.s qui se sont souvent positionné.e.s CONTRE ce projet, et POUR un développement respectueux de la vie et de la santé des gens du secteur, le 18 mars prochain à 10h, c’est le quartier qui déclare officiellement son opposition au projet.»

Le point de presse aura lieu dans les locaux de Productions Jeun’Est, sur la rue Adam.