Une étonnante structure de l’artiste Junko peut être observée à LaSalle

Depuis octobre, les LaSallois peuvent observer une étonnante structure faite de pièces de voiture recyclées, installée sur un terrain industriel abandonné de la rue Wanklyn, près de celle des Oblats.

«Hot Wheelzz» est l’une des plus récentes créations de l’artiste montréalais Junko, qui installe ses œuvres faits de matériaux naturels et recyclés dans différentes zones industrielles et terrains vagues de la métropole.

Dans un article de Métro publié en avril dernier, il était rapporté que Junko privilégiait ces lieux puisqu’ils contiennent déjà plusieurs rebuts, et qu’elles ont donc moins de chance d’être retirées.

D’ailleurs le surnom de l’artiste, qui préfère garder l’anonymat, fait référence au mot anglais junk (déchet), comme ses œuvres sont conçues avec des matériaux récupérés

Sur le comte Instagram de l’artiste, on note toutefois que ses récentes créations sont conçues à l’aide de matières végétales. C’est le cas de «Earth Dragon» situé près du Centre universitaire de santé McGill, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, et de «Forest Spirit» qui se trouve sur le futur terrain de transbordement de marchandises de Ray-Mont Logistiques, dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Junko a érigé plusieurs sculptures dans la métropole depuis le début de la pandémie. Il est possible d’admirer les créations de l’artiste sur son compte Instagram, junko.playtime.