Le Comité BAILS et Entraide Logement ont trouvé un nouveau toit

Les organismes Comité BAILS et Entraide Logement ont finalement trouvé des locaux pour accueillir leurs activités dans Hochelaga-Maisonneuve.

Ces organismes de défense des droits des locataires ont déménagé le 18 juillet dans Le Pavillon d’Éducation Communautaire (Le PEC), situé sur le boulevard Pie-IX, selon les informations obtenues par Métro.

Évincés de leur local actuel par un collège privé de Toronto – le Cestar College –, qui a racheté le bâtiment qu’ils occupaient sur la rue Ontario Est, le Comité BAILS et Entraide Logement avaient jusqu’au 1er juillet pour se trouver un nouveau toit.

Face à leur éviction imminente et déçus du peu d’aide reçu de la part de l’Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, des membres et des alliés des deux organismes avaient également occupé, le 2 juin dernier, la terrasse de la brasserie L’Espace public, copropriété du maire Pierre Lessard-Blais.

Pas sans inconvénients

Joint par Métro, le préposé à l’aide aux locataires d’Entraide Logement, Jean-Pierre East, explique que si le loyer est moins cher, les organismes ont dû faire face à quelques inconvénients avec ce nouvel emplacement.

Puisque les locaux ne sont pas suffisamment grands, les deux organismes ne partagent plus les mêmes bureaux, ce qui implique qu’ils doivent dorénavant payer séparément leur abonnement internet. De plus, les lieux ne sont pas accessibles universellement.

«Effectivement, il n’y a pas d’ascenseur, mentionne Jean-Pierre East. Il fait également pas mal chaud, parce qu’il n’y a pas d’air climatisé.»

Du côté de l’Arrondissement, on admet ne pas avoir été impliqué dans les démarches qui ont permis au Comité BAILS et à Entraide Logement de trouver des locaux au PEC. En revanche, se disant sensible à cet enjeu, l’Arrondissement indique avoir «été en contact avec les deux organismes pour tenter de leur trouver des locaux adaptés à leurs activités, centraux dans le quartier, accessibles et visibles pour leur clientèle et disponibles très rapidement».

«Des échanges ont eu lieu au début de l’été. Afin de poursuivre la collaboration, une rencontre de suivi avec le maire a été proposée par l’Arrondissement», ajoute la chargée de communication de MHM, Jeanne Fournier.