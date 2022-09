MHM et RDP-PAT ont a cœur la sécurité des écoliers

Le maire de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, se félicite de la sécurité renforcée autour de 37 écoles de l’arrondissement, à la suite de la mise en place de l’escouade mobilité, du 16 août au 2 septembre, en concert avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

«C’est en tant que maire d’arrondissement et en tant que papa de trois jeunes enfants que j’envoie un signal clair: nous ferons tout en notre pouvoir pour réduire le nombre d’accidents impliquant des enfants dans les zones scolaires, a affirmé M. Lessard-Blais, par voie de communiqué. Bollards, dos d’âne, saillies et limites de vitesse évitent des blessures et sauvent des vies. L’Arrondissement ne se gênera pas pour déployer toutes les mesures nécessaires puisqu’aucun argument contre ces dernières ne l’emporte sur la sécurité des enfants.»

Même son de cloche dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, où près de 100 dos d’âne ont été ajoutés aux abords des écoles, en plus de l’aménagement de deux saillies de trottoir à l’intersection de De Montigny et de la 48e Avenue.

Tous ces aménagements ont été effectués dans le cadre du plan d’action Vision Zéro de la Ville de Montréal, qui vise à n’atteindre aucun décès ou blessé grave sur les routes de la Ville.