Un nouveau pavillon pour le collège de Maisonneuve

Le ministère de l’Enseignement supérieur a autorisé la construction et le financement à 92% d’un projet d’agrandissement du collège de Maisonneuve à hauteur de 51,75 M$, le 22 août dernier.

Depuis 2009, le Collège exprimait son besoin d’acquisition d’espace pour ses élèves et enseignants. Un nouveau pavillon à l’architecture contemporaine d’une superficie de 5926 m2 viendra combler ce déficit. Constitué de quatre étages, il abritera des laboratoires informatiques, des espaces administratifs, des aires de travail, d’études et de regroupements pour les étudiants et les étudiantes.

«Le Collège accueille ce projet d’agrandissement avec beaucoup d’enthousiasme. […] C’est un magnifique projet qui nous permettra d’offrir à nos étudiants et étudiantes davantage de lieux lumineux et inspirants, à l’image des milliers de jeunes que nous accueillons», a indiqué Malika Habel, directrice générale du Collège, par voie de communiqué.

Le projet est aussi écoresponsable puisque le bâtiment devrait être économe énergétiquement.

La finition des travaux est prévue pour l’hiver 2024.