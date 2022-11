Le Parc olympique: un incontournable de la vie estivale montréalaise

Le Parc olympique a atteint un record d’achalandage durant l’été 2022 en accueillant les visiteurs en grand nombre sur son site: plus de 268 000 visiteurs se sont réapproprié le site. L’organisation demeure toujours un joueur incontournable de l’industrie touristique et du divertissement de l’est de Montréal, grâce à sa programmation estivale riche et variée.

«Au grand bonheur des visiteurs et de notre organisation, la forte reprise touristique a contribué à l’engouement pour nos activités estivales», affirme Alain Larochelle, vice-président, Exploitation et développement commercial au Parc olympique. «L’Esplanade s’est également imposée comme un lieu de rassemblement incontournable de la ville, un véritable moteur économique pour l’est de Montréal, et c’est une grande fierté pour nous de célébrer ce succès probant cette année».

C’est le retour des grands événements emblématiques de la métropole qui ont fait vibrer les visiteurs notamment Metro Metro, l’un des plus grands festivals de musique urbaine au Canada, la première édition du festival de musique latine Fuego Fuego et Fierté Montréal, le plus grand rassemblement en son genre à travers toute la francophonie.

Le Parc olympique était également le site d’arrivée officiel des coureurs du Marathon Beneva de Montréal, tout comme l’hôte de JACKALOPE et du grand concert gratuit de l’OSM sur l’Esplanade. Le Parc a offert la plus grande terrasse éphémère en ville avec les Premiers Vendredis, le rendez-vous mensuel de cuisine de rue qui célébrait son 10e anniversaire cette année.

Les installations d’Ilôts76 ont quant à elles permis l’activation de la grande place aux abords du Centre sportif et du Biodôme, avec son aire de jeux gonflables pour les tout-petits et sa terrasse ayant une offre alimentaire attrayante.