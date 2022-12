Des manifestants bloquent les travaux au boisé Steinberg

Des manifestants du groupe Mobilisation 6600 Parc nature MHM se sont rendus au boisé Steinberg à 5h ce matin pour empêcher le début des travaux du prolongement du boulevard L’Assomption et rappeler l’importance de la biodiversité et des milieux naturels dans l’Est de Montréal.

Bien que la Ville ait annoncé il y a quelques mois qu’elle s’unissait avec Hydro-Québec pour protéger le boisé Steinberg grâce à un investissement de 50 M$, des travaux sont prévus les 15 et 16 décembre sur une des portions du terrain, au grand désarroi des manifestants, qui n’ont pas été renseignés de cette volonté de construire sur les terrains du boisé.

Troquer le boisé pour du camionnage

«La Ville a acheté ce terrain pour pouvoir prolonger le boulevard L’Assomption ici, en détournant les commerces avoisinants, pas pour le protéger, s’indigne la porte-parole de Mobilisation 6600 Parc-nature MHM, Anaïs Houde. C’est un boulevard de camionnage, et on est contre ce développement parce que c’est faux de dire que de rajouter des routes réduit le trafic et les GES. De toute façon, on prévoit une augmentation intensive du camionnage avec ce développement routier, parce que c’est le but visé.»

Mme Houde précise que le groupe de mobilisation a réalisé la semaine dernière que la Ville voulait effectuait la caractérisation des sols en creusant des trous de quatre mètres dans le boisé. Pour la porte-parole, cette étape est la première dans le processus de destruction du boisé puisqu’«on ne fait pas des trous de quatre mètres pour le plaisir de conserver un espace naturel».

Pour une autre porte-parole du groupe de manifestants, Cassandre Charbonneau-Jobin, il est ironique que la destruction d’un milieu naturel soit prévue alors que Montréal est l’hôte de la COP15.

On fait des annonces de protection du territoire, qu’on va agrandir le Mont-Royal, et parallèlement, on a toujours dans les cartons de faire passer un boulevard dans un boisé qui est un milieu naturel riche et unique à Montréal. Ce projet routier dépend de la Ville centre, et même si elle a reçu 55 M$ du gouvernement fédéral pour prolonger le boulevard L’Assomption jusqu’au Port de Montréal, la Ville peut décider de faire un autre tracé et ainsi éviter de détruire le boisé. Cassandre Charbonneau-Jobin, porte-parole de Mobilisation 6600 Parc nature MHM

Bloquer les travaux à la base

Les manifestants se sont donc déplacés avant le lever du soleil pour installer des barricades et ainsi empêcher la pelle mécanique d’entrer sur le terrain du boisé Steinberg et de creuser comme prévu, d’après l’avis de travaux de la Ville de Montréal.

Une barricade de fortune a été installée sur la grille pour empêcher l’accès au boisé pour l’équipe de construction. Photo: David Beauchamp, Métro

«Pour nous, c’était important de venir bloquer cette première étape du processus. Les travaux étaient prévus pour 7h, et nous sommes là depuis 5h. Ça va être difficile de maintenir une présence constante ici, mais on va toujours protester contre les travaux sur le boisé Steinberg. Nous ne serons peut-être pas ici tous les jours, mais les actions vont se poursuivre tant qu’on n’aura pas la confirmation que ce site est protégé», conclut Anaïs Houde.