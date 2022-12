MHM: les ordures ramassées aux deux semaines d’ici 2024

L’Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) a annoncé qu’il étendra son projet pilote de collecte d’ordures ménagères aux deux semaines dans l’ensemble de l’arrondissement d’ici 2024.

Depuis presque un an, le projet pilote d’espacement de la collecte des ordures est à l’étude dans deux secteurs de l’arrondissement: Maisonneuve-Longue-Pointe et Tétreaultville. La collecte, qui était auparavant hebdomadaire, avait été limitée à toutes les deux semaines, et ce, dès le 28 février.

Si on veut atteindre nos objectifs de 2025, il faut passer de la parole aux actes et entreprendre ce virage nécessaire pour réduire nos déchets à la source. Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement de MHM.

S’applicant bientôt à l’ensemble de l’arrondissement, l’objectif de ce projet est d’inciter les citoyens à mieux trier leurs ordures afin qu’ils diminuent la quantité de matières recyclables et compostables qu’ils jettent. Cela permettrait par la suite de diminuer les matières envoyées dans les sites d’enfouissement.

Selon l’Arrondissement, le taux de participation au compostage observé dans les secteurs pilotes aurait bondi jusqu’à 55%, alors qu’il serait de 36% dans le secteur voisin ne participant pas au projet pilote.

L’espacement de la collecte des ordures ménagères devrait se faire progressivement dans l’arrondissement d’ici 2024, selon les secteurs. L’administration assure qu’elle mettra en place un «plan de propreté» et un «comité aviseur» pour encadrer l’implantation du projet sur l’ensemble de l’arrondissement.

Calendrier de l’implantation du projet de collecte d’ordures dans MHM. Photo: Capture d’écran, site web de l’arrondissement

«Changer ses habitudes de vie, ce n’est jamais facile», souligne le maire dans un communiqué, avant de rappeler qu’il est nécessaire d’effectuer ce virage écologique de manière collective, «en ne laissant personne derrière».

Rappelons que les élus de l’opposition d’Ensemble Montréal avaient dénoncé un manque de consultation de la population de la part de l’administration lorsque le projet pilote avait été implanté en février. Le maire avait alors garanti que les citoyens seraient accompagnés dans cette démarche.