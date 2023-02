500 000$ pour améliorer l’Écoparc industriel de la Grande Prairie

Un nouveau Fonds d’initiatives locales (FIL) a été annoncé jeudi par l’Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM), afin de soutenir des projets issus de la collectivité pour l’Écoparc industriel de la Grande Prairie, dans le secteur Assomption Sud–Longue-Pointe.

Ce fonds est assorti d’un financement initial de près de 500 000$ et soutiendra les initiatives locales qui permettront d’améliorer la qualité de vie des résidents dans les quartiers Guybourg et Haig-Beauclerk, dans l’arrondissement de MHM. Une deuxième phase de financement sera aussi élargie aux entreprises du secteur.

«La cohabitation entre les quartiers résidentiels et les différentes industries d’Assomption Sud–Longue-Pointe a toujours été un souci très cher à notre administration, et avec le FIL, nous voulons faire la preuve que les acteurs du secteur peuvent s’impliquer afin d’améliorer la qualité de vie de la population», a déclaré dans un communiqué le maire de l’arrondissement, Pierre Lessard-Blais.

Les projets présentés pourront être retenus s’ils présentent un caractère social, environnemental et économique dans le développement du secteur, et ce, pour les trois prochaines années. Ils peuvent émaner de plusieurs collectivités tels que les organismes à but non lucratif (OBNL) ou les regroupements citoyens.

«Le verdissement, l’économie circulaire et sociale ainsi que l’aspect culturel des projets seront des critères importants dans le cadre du FIL», explique à Métro Alia Hassan Cournol, conseillère de Ville pour le district Maisonneuve–Longue-Pointe. «Les projets retenus devront bénéficier au plus grand nombre», ajoute-t-elle.

Le FIL est financé par l’Arrondissement, mais aussi par la Ville de Montréal, la SAQ, l’Administration portuaire de Montréal et le PME MTL Centre-Est. «Ç’a été très facile d’obtenir ce financement», confie la conseillère à Métro.

Le premier appel à initiatives locales sera lancé le 27 février et s’étendra jusqu’au 31 mars. Les propositions de projets retenues auront un montant alloué en fonction de leur «nature», de leur «valeur ajoutée» et de leur «potentiel structurant». Elles seront sélectionnées par des membres du PME MTL Centre-Est, un réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal.