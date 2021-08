Verdun rattrape son léger retard de vaccination contre la COVID-19

Alors que la situation épidémiologique était stable au Québec depuis le début de l’été, le nombre de cas quotidien continue de croître depuis la fin du mois de juillet. À Verdun, le nombre de personnes déclarées positives à la COVID-19 reste toutefois bas comparativement à la moyenne montréalaise.

Du 28 juillet au 8 août inclusivement, 15 nouveaux cas ont été rapportés dans l’arrondissement. Il s’agit de l’un des taux les plus faibles parmi les 33 arrondissements et villes liées de Montréal.

Selon les données de la Santé publique, les personnes âgées de 20 à 29 ans sont les plus infectées par le virus. On recense 277 Montréalais de cette tranche d’âge déclarés positifs au virus du 26 juillet au 8 août. Cela représente un peu plus de 30% de l’ensemble des cas à Montréal pour cette période.

Par ailleurs, en date du 10 août, un total 17 éclosions étaient considérées actives sur l’Île de Montréal, dont 16 sont associées à au moins un cas de variant de la COVID-19 sous surveillance. La majorité (63%) des cas de COVID-19 liés à ces éclosions ont eu lieu en milieu de travail.

Vaccination

De plus en plus de Verdunois décident de recevoir le vaccin. La couverture vaccinale des personnes ayant reçu au moins une première dose a atteint 82% à Verdun alors que ce taux s’élevait à 70% à la mi-juillet et à 66,5% à la mi-juin.

Au total, 49 615 résidents de l’arrondissement ont reçu au moins une dose du vaccin, dont 42 667 qui ont eu les deux doses. Ainsi, 70% de la population de Verdun est entièrement vacciné.

Lors de la campagne de vaccination qui a eu lieu au Maxi, à Verdun, les 5 et 6 août dernier, un total de 208 doses ont été administrées. De ce chiffre, l’on compte 27 premières doses.

D’autre part, la vaccination est offerte aujourd’hui (13 août) au parc Arthur-Therrien. Un site de vaccination temporaire sera également déployé sur la rue Wellington (4155, rue Wellington) ce week-end, les 14 et 15 août de 11h à 17h.

Les personnes âgées de 12 ans et plus sont invitées à devancer leur rendez-vous pour recevoir la deuxième dose du vaccin, en respectant l’intervalle autorisé de quatre semaines entre les doses. Pour connaître les prochaines campagnes de vaccination à Verdun, consultez le ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca.