Infographie: l’histoire de l’Auditorium de Verdun en un coup d’oeil

L’Auditorium de Verdun est un monument historique de la Ville de Montréal. Des événements plus grandioses les uns que les autres ont eu lieu entre ses murs. Match de hockey, bien évidemment, mais aussi des tournages de films et de séries télévisées, des combats de boxe et de lutte. De nombreuses légendes de la musique ont aussi foulé les planches de ce bâtiment mythique comme Nirvana, Pearl Jam, Foo Fighters, Backstreet Boys et Metallica.

Survol de son histoire en quelques images.