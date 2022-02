Panoplie d’activités pour la Fête des semences de Verdun

Le Grand Potager invite la population à célébrer la Fête des semences avec une programmation d’activités enrichissantes qui se dérouleront en ligne du 21 au 28 février. Cela correspond à la période de l’année où les gens doivent commander des semis et des graines pour démarrer leur potager à temps pour le printemps.

La Fête des semences est un événement important pour les professionnels de l’agriculture et les amateurs de jardinage. C’est l’occasion pour les résidents d’échanger avec d’autres passionnés et de se procurer des semences.

Chaque année, des festivités sont organisées par le Grand Potager pour célébrer l’arrivée du printemps. L’édition 2022 ne fait pas exception.

Parmi les activités, une membre du Grand Potager, Doan Trang, fera part de sa passion pour le Ginkgo biloba, un arbre mi-feuillu mi-conifère, dont la présence sur Terre remonte avant celle des dinosaures. Cet arbre a notamment survécu à la bombe atomique de 1945 qui a fait des ravages à Hiroshima, au Japon. La présentation de Doan Trang aura lieu le mardi 22 février de 12h à 13h.

Un atelier portera sur la création maison d’un jardin pollinisateur, même dans un petit espace. Vous apprendrez tout ce que vous devez savoir, de la conception à la collecte des semences, en passant par la sélection des plantes. Krin Haglund de Jardin Buzz vous éclairera sur la sélection des plantes qui permettent d’améliorer la biodiversité et de soutenir les abeilles. L’événement se déroulera le mercredi 23 février de 18h à 19h.

Plusieurs autres activités intéressantes sont planifiées, dont la présentation de légumes ethniques et marginaux que vous pouvez cultiver au Québec. La Maison de l’environnement de Verdun donnera aussi des trucs et astuces pour récolter des semences. Le film Le Semeur de Julie Perron sera diffusé en ligne et suivi d’une période de discussion. Plusieurs autres ateliers sont prévus jusqu’au 28 février.

Les activités sont toutes gratuites, mais il est nécessaire de s’inscrire en ligne. Plus d’informations au grandpotager.ca.