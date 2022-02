Une école sur le site d’un concessionnaire automobile à L’Île-des-Sœurs?

Le concessionnaire automobile Gravel Buick Chevrolet GMC de L’Île-des-Sœurs souhaite entreprendre des discussions avec l’arrondissement de Verdun et la Ville de Montréal afin d’intégrer une nouvelle école ou des équipements collectifs dans un projet de redéveloppement immobilier.

Gravel Chevrolet Buick GMC s’est récemment inscrit au Registre des lobbyistes du Québec pour ouvrir une discussion auprès de l’arrondissement et de la ville-centre. Sa démarche vise à soumettre un projet mixte pour le réaménagement du site situé au 1007, boulevard René-Lévesque, à L’Île-des-Sœurs.

Son projet pourrait nécessiter l’intégration d’une école, d’un centre qui pourrait accueillir une bibliothèque, d’une piscine, d’un centre communautaire ou encore d’un lieu d’exposition artistique, selon la fiche inscrite au Registre.

Le propriétaire du concessionnaire automobile, Jean-Claude Gravel, fait savoir qu’il possède un bail jusqu’en 2064 auprès du promoteur auquel appartient le terrain. Son but est que la Ville rachète son bail et prenne ainsi possession des quelque 37 000 m² de terrain inclus dans son bail.

L’arrondissement de Verdun a reçu une demande préliminaire de Gravel Chevrolet Buick GMC de L’Île-des-Sœurs qui est en cours d’analyse.

Dans son projet, M. Gravel présente deux scénarios. Le bâtiment du concessionnaire pourrait être démoli afin de permettre une nouvelle construction. Au rez-de-chaussée, on retrouverait une salle d’exposition pour les voitures de son entreprise et aux étages supérieurs, il y aurait les infrastructures que la Ville souhaite aménager. M. Gravel indique qu’il peut aussi tout simplement relocaliser son concessionnaire ailleurs à Montréal. «Ce projet pourrait être une solution pour avoir tout ce dont on a besoin à L’Île. Moi, je veux juste être un facilitateur», dit-il.

Le Plan particulier d’urbanisme (PPU) de la Pointe Nord et la nouvelle réglementation de zonage autorisent «des édifices résidentiels d’une hauteur de 7 ou de 13 étages». Toutefois, il est nécessaire de faire une demande de permis de construction puisque des équipements et des services publics sont requis. Ces demandes sont autorisées en vertu des Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).

Par ailleurs, aucune modification au zonage n’est demandée pour le projet. Le nouveau développement pourrait aussi comprendre des immeubles résidentiels.

Équipements à la Pointe Nord

Rappelons que L’Île-des-Sœurs possède un taux d’équipement collectif par habitant largement inférieur à la norme montréalaise. Particulièrement à la Pointe Nord de L’Île-des-Sœurs, où se trouve le site du concessionnaire Gravel Chevrolet Buick GMC.

De plus, la population de la Pointe Nord de L’Île-des-Sœurs est appelée à augmenter au cours des prochaines années, notamment en raison de la mise en service du Réseau express métropolitain (REM).

En 2020, l’Office des consultations publiques de Montréal (OCPM) recommandait dans son rapport de planifier immédiatement les lieux publics à la Pointe-Nord de L’Île-des-Sœurs et d’y assurer une diversité d’activités.

D’autre part, le projet de la troisième école à L’Île-des-Sœurs stagne depuis plusieurs années. Ni l’emplacement ni l’échéancier pour la construction de la future école n’ont été dévoilés.

Depuis 2019, afin de combler les demandes d’inscriptions d’élèves, l’École des Marguerite occupe des locaux d’un édifice de la Place du Commerce. Le bail pour aménager des classes sur les étages de cet immeuble se termine dans deux ans et demi.

Les membres du conseil d’arrondissement de Verdun sont ouverts à la possibilité de construire une école sur le site du concessionnaire. Or, c’est la Société québécoise des infrastructures (SQI) qui doit choisir l’emplacement final de la future école. Le ministère de l’Éducation a été informé de l’intérêt de l’arrondissement et du concessionnaire automobile pour l’implantation d’une école à cet endroit.