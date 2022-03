Tour d’horizon de la situation de la COVID-19 à Verdun

Comme ailleurs au Québec, la situation reliée à la COVID-19 s’améliore toujours à Verdun. Aussi, et durant tout le mois de mars, la vaccination pour une première, deuxième ou troisième dose est offerte au CLSC de Verdun et au Centre Elgar, à L’Île-des-Sœurs.

La vaccination sans rendez-vous est offerte uniquement aux jeunes de 5 à 17 ans et leur accompagnateur. Pour les adultes, il est nécessaire de prendre rendez-vous sur le site Web clicsante.ca ou en téléphonant au 514 644-4545.

Selon les plus récentes données de la santé publique, 81,4% des Verdunois étaient adéquatement vaccinés. Ce taux s’élève à 85% pour l’ensemble de Montréal.

En date du 1er mars, Montréal comptait 155 éclosions actives, principalement en milieu de soin.

Pour la période du 15 au 28 février, 96 nouveaux cas testés positifs à la COVID-19 ont été enregistrés sur le territoire de Verdun. Depuis le début de la pandémie, l’arrondissement a enregistré 7600 cas de la COVID-19.

On recense 211 décès liés au virus depuis le début de la pandémie à Verdun. Environ une dizaine de plus qu’au mois de décembre 2021.

Depuis le lundi 28 février, de nouvelles mesures d’assouplissements sont en vigueur au Québec. Par exemple, le télétravail n’est plus obligatoire, mais seulement recommandé par la santé publique. Les lieux de cultes et les salles de spectacles peuvent ouvrir à 100% de leur capacité, sauf pour le Centre Bell et le Centre Vidéotron.

Dans moins de deux semaines, les Québécois pourront jouir d’un quasi-retour à la normalité. Entre autres, les restaurants, les bars et les grandes salles de spectacle pourront rouvrir à 100% de leur capacité d’accueil.