Une nouvelle exposition prend forme à la galerie Jano Lapin

La galerie Jano Lapin, située à Verdun, présente Romantisme intemporel, une exploration autour du thème de la sensibilité, autant matérielle qu’imaginaire, où les univers visuels de quatre artistes se rencontrent.

Ce sont les artistes québécois Chloé Beaulac, Yannick De Serre, Rosalie Gamache ainsi que Stéphanie Morissette qui présenteront leurs œuvres uniques pour cette exposition.

L’artiste Chloé Beaulac utilisera la photographie pour transporter le public dans un univers inventé où règne une dualité entre la vie et la mort. Dans ses images, on retrouve un côté onirique et mystique.

La pratique pluridisciplinaire de l’artiste Yannick De Serre met en lumière à la fois la beauté et la douceur des images et la dure réalité qui s’en dégage.

Rosalie Gamache, une artiste montante de la relève, participe également à cette exposition collective. Grâce à ses peintures, elle invite les amoureux de l’art à la contemplation et à l’ébahissement par rapport au réalisme de ses œuvres.

L’artiste Stéphanie Morissette travaille plutôt des œuvres de papier qui prennent la forme d’ornements symboliques d’une autre époque ou encore de formes d’une nature végétale et animale. Les œuvres détournent le sens premier que l’on pourrait leur attribuer au premier regard.

Romantisme intemporel est la cinquième exposition collective de la galerie Jano Lapin depuis son ouverture. L’exposition sera présentée physiquement à la galerie située au 3819, rue Wellington, local 200, et elle sera accessible également en ligne sur le site Web janolapingallery.com.

Le vernissage aura lieu le jeudi 31 mars entre 17h et 20h et la galerie Jano Lapin sera ouverte tous les samedis entre 12h et 17h sur rendez-vous. Pour réserver, écrire à Anne@Janolapin.com ou téléphoner au 514 605-7504.

L’exposition Romantisme intemporel se déroule du 31 mars au 1er juin 2022.