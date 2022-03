Une exposition immersive sur Frida Kahlo bientôt à Montréal

Avis aux admirateur.trice.s de la célèbre peintre mexicaine Frida Kahlo: la seule exposition officielle au monde de l’artiste, Frida Kahlo, la vie d’une icône, sera présentée en grande première à Montréal cet été.

Ce sera l’occasion de découvrir le travail de l’influente artiste mexicaine dans un cadre innovant. L’exposition sera présentée dans une combinaison immersive unique d’art numérique, de photographies historiques, de projections et d’installations accompagnés d’expériences de réalité virtuelle reproduisant les moments les plus significatifs de sa vie et ses œuvres les plus marquantes.

«Cette exposition rassemblera les amateurs d’art et de mode, ceux qui sont inspirés par le message et le parcours de Frida, ainsi que les experts en histoire et en technologie, en les plongeant dans les multiples facettes de son incroyable vie», a déclaré Andres Naftali, coprésident de Primo Entertainment, l’entreprise qui produit l’exposition en Amérique du Nord.

Une expo internationale

L’exposition a déjà connu un succès retentissant en Espagne. Elle fera le tour des États-Unis avant d’être présentée à Montréal, sa seule escale en sol canadien. Elle poursuivra ensuite sa route vers l’Amérique latine.

Le lieu de l’événement n’a pas encore été révélé. Rappelons que Montréal a déjà accueilli des expositions immersives ces dernières années, dont une sur Van Gogh à l’Arsenal et une sur Klimt au Musée des beaux-arts.

Vous pouvez réserver votre billet d’entrée avant la mise en vente des billets en vous inscrivant à l’adresse suivante: www.fridakahlomontreal.com.