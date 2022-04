Quatre étudiants-athlètes verdunois récipiendaires d’une bourse

Cette année encore, le Programme de bourses Banque Nationale a décerné des bourses de 2000 à 4000 $ à 38 étudiants-athlètes du Québec afin de les encourager dans leur pratique sportive. Parmi les récipiendaires, quatre sont issus de Verdun.

Pour cette 30e édition, la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ), en partenariat avec la Banque Nationale, a sélectionné une trentaine d’étudiants-athlètes de 15 à 24 ans, qui ont été nommés relève, élite ou excellence, qui ont reçu un total de 126 000 $ en bourses.

«Ayant moi-même été boursière dans le cadre de mon ancienne carrière d’athlète, je peux témoigner de l’impact positif des bourses FAEQ dans la vie des étudiant(es)-athlètes et de l’importance de soutenir la persévérance scolaire», a souligné la vice-présidente, entreprises, Québec et Est-du-Québec à la Banque Nationale, Martine Dessureault.

Deux types de bourses ont été distribuées: la première, excellence académique, met en lumière les succès scolaires d’un étudiant, tandis que celle du soutien à la réussite académique et sportive permet de promouvoir la conciliation entre sport et étude.

Des huit Montréalais récipiendaires d’une bourse, la moitié sont verdunois. Trois d’entre eux ont reçu une bourse d’excellence académique: il s’agit des joueurs de tennis Christophe Clément, Sarah L’Allier et Jung Hee You. Le cycliste de montagne Tristan Lemire a quant à lui obtenu une bourse de soutien à la réussite académique et sportive.

Les quatre autres récipiendaires de Montréal sont le joueur de tennis de table, venu du Plateau, Siméon Martin, la judoka de Rosemont Justine Simard, le joueur de basketball en fauteuil roulant de Hochelaga-Maisonneuve Lionel Tamoki et la joueuse de tennis de Saint-Laurent Annabelle Xu.