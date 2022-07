J'apprends avec mon enfant (JAME) a pour mission d’assurer la réussite éducative d’enfants de 12 ans et moins.

30 ans de lecture et de rencontres inspirantes

L’organisme verdunois J’apprends avec mon enfant (JAME) célébrait son 30e anniversaire, le 16 juin dernier, au Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun.

Lors de cette soirée, les membres, les bénévoles et sympathisants de JAME se sont réunis pour souligner tout le travail accompli lors de ces trois dernières décennies.

À travers différents programmes et ateliers, JAME contribue à créer des liens intergénérationnels et interculturels entre des bénévoles et des enfants vivant avec des difficultés d’apprentissage.

Une exposition intitulée «Au-delà de la lecture» a été présentée aux convives, mettant ainsi en lumière 30 portraits de jumelages bénévoles-enfants particulièrement touchants.

Instauré en 1991, le programme de soutien en lecture à domicile a permis de réaliser près de 3000 jumelages.

La soirée du 16 juin a également été le théâtre de touchantes retrouvailles entre des bénévoles et des enfants, maintenant devenus adultes.

C’est la photographe verdunoise Julie Durocher qui a réalisé les clichés pour la série de portraits.

