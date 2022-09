Verdun Luv, semaine du 21 septembre 2022

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

Premier combat amateur pour Max Giroux Depuis deux ans, Maxime Giroux s’entraîne au Club de boxe de Verdun, situé au 5959, rue de Verdun, sous l’œil de son entraîneur, Gilles Laverdière. Son premier combat amateur aura lieu le 24 septembre à Laval, au 4463, voie de desserte nord de l’autoroute 440. Entrée: 30 $.

Le Dr Hbeika pratique le soccer Saviez-vous que le Dr Marwan Hbeika, dentiste généraliste et copropriétaire du Centre Santé Sourire, situé sur la rue Bannantyne, a choisi le soccer pour maintenir la forme ?

Maintenant, la fierté avance sur deux roues Hugo Pétrin, propriétaire de l’Atelier Wellington de vélos, juste en face de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, n’est pas peu fier de laisser Jacob, son principal employé, s’amuser sur le comptoir de son joli commerce.

Dernière journée d’Emma à la garderie Les éducatrices Brigitte Plante et Nathalie Lemon, qui s’occupent des jeunes enfants à la garderie Les Petits Poux, ont bien fait les choses pour marquer le départ d’Emma, qui entrera à la maternelle. Son frère Thomas (trois ans) a lui aussi bien hâte d’aller à l’école.

Direction Woodland Pizza Cuisinier depuis plus de 30 ans chez Woodland Pizza, Sylvain Bernier utilise la trottinette électrique pour tous ses déplacements.

Fermé pour rénovations Pour la boulangerie-pâtisserie traiteur Sweet Lee’s, sur la Promenade Wellington, un chapitre se termine, mais l’aventure continue… Le Café Saint-Henri, qui occupait la moitié des lieux jusqu’à présent, a décidé de se relocaliser. Claudia Settels, tout comme son fils Greg et sa fille Claudia, met la main à la pâte afin de réaménager l’endroit et compte bien rouvrir d’ici la fin du mois. À suivre…

Bienvenue à Marie-Claude Vigneault ! Après avoir travaillé durant sept années dans le domaine de l’enseignement du secrétariat, Marie-Claude Vigneault relève un nouveau défi à titre de conseillère pédagogique, au Centre de formation professionnelle des Carrefours. Bravo et bienvenue !

Coordination, conception et production… L’insulaire Shima Daneshvan, technicienne en design, coordonne la production de cabinets de cuisine à l’Atelier Nirvana, de LaSalle. C’est le Verdunois Mehrdad Anvari qui est le président de cette entreprise.