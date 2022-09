Verdun Luv, semaine du 14 septembre 2022

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

Une maman bien occupée Après avoir donné naissance à Julia il y a dix mois, Caroline Denis, déjà maman d’Éléna (trois ans et demi), revient à son poste à la fin du mois de septembre au Département des ressources humaines de l’arrondissement de Verdun. Entre-temps, avec sa mère, Lise, elle profite de la rue Wellington, piétonne jusqu’au 19 septembre.

Fondation Champlain et Manoir-de-Verdun La 29e édition du tournoi de golf de la Fondation Champlain et Manoir-de-Verdun a permis de réunir l’entrepreneur en plomberie Roger Barré, le Dr Claude Savard et Luc Maurice, président du Groupe Maurice, propriétaire de la résidence Ambiance de L’Île-des-Sœurs.

Huguette Lamarre sur la Well Une jolie rencontre avec la Grande Verdunoise Huguette Lamarre, qui a connu de sérieux problèmes de santé dans les derniers mois. Elle a été vue sur la Promenade Wellington en compagnie de Diane Bélanger. Mme Lamarre s’en allait faire des achats chez Rona. À presque 86 ans, elle a toujours l’intention de profiter au maximum de ses journées.

Bien-être sur le bord du fleuve Saviez-vous que Julie Brisebois, la directrice générale de la résidence Jazz Newman, qui ouvrira en octobre prochain sur le boulevard Newman, à LaSalle, est une résidente de Verdun ? Elle a d’ailleurs récemment organisé un avant-midi comportant yoga, danse en ligne et lunch pour ses futurs résidents lors d’une prestation à l’îlot John-Gallagher.

La musique avant tout En plus d’être professeur de musique au Centre François-Michelle, une école secondaire d’Ahuntsic, Lalaina Ravelojaona enseigne la guitare dans les studios d’enregistrement de MusicoPratik, à Verdun. L’an dernier, Lalaina a porté les habits de coach lors du camp de jour Immersion Rock.

Lyne Thériault aux îles de la Madeleine Lyne Thériault, cette dynamique coiffeuse de la rue Manning, a marqué son 40e anniversaire dans le domaine de la coiffure le 1er septembre. Ginette Cloutier, une cliente régulière, a gentiment accepté d’être photographiée en compagnie de sa coiffeuse. Lyne a profité de l’événement pour faire un voyage éclair aux îles de la Madeleine.

Une belle surprise pour les paroissiens de ND7D Après la messe à l’église patrimoniale Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, les paroissiens ont eu droit à des petits beignets préparés par Madame Alice. Mimi Lauzon, coordonnatrice des bénévoles, s’est fait un plaisir de servir le jus et le café.

11e édition ! L’édition 2022 du Festival Marionnettes plein la rue s’est clôturée par un succès. Félicitations particulières à Myriam Larose (à droite), coordonnatrice depuis plusieurs années de la programmation, que l’on retrouve en compagnie de Milo (quatre ans et demi) ainsi que de Laura, Perrine et Patrick, de la SDC Promenade Wellington.