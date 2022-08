Verdun Luv, semaine du 10 août 2022

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

Florence pense aussi à la kinésiologie Saviez-vous que la Verdunoise Florence, qui vous offre menus, cafés et tables d’hôte au restaurant l’Œufrier de Verdun, est aussi une entraîneuse personnelle? Elle poursuit par ailleurs ses études en kinésiologie.

20e anniversaire des Mamies immigrantes Raymond L’Heureux a animé cette rencontre anniversaire dans la cour du 4250, rue Bannantyne, en compagnie de Bernadette Mwauka, coordonnatrice depuis plusieurs années de cet organisme.

Rendez-vous à HEC en septembre Simone, la fille du libraire Philippe Sarrasin, entreprendra en septembre sa première année d’études en administration des affaires à HEC (Hautes études commerciales de Montréal). À la Librairie de Verdun, elle a la chance, depuis quelques années, d’être témoin des façons de faire de son illustre père. (Photo Jack Northon)

Yvan et les itinéraires de Houston Yvan Marcil trouve toujours le temps d’aller faire de longues marches en compagnie de son sympathique chien, Houston, un golden que l’on aimerait flatter immédiatement.

Gardienne au hockey: go, Chloé, go! Saviez-vous que Chloé Groulx, conseillère technique au département des services au comptoir du détaillant Champlain Dodge Chrysler, est gardienne au hockey depuis l’âge de sept ans? Chloé suit de près le développement de la nouvelle ligue de hockey féminin, qui verra le jour sous peu, et les plus récentes nouvelles du monde sportif féminin dans ce domaine.

Une belle rencontre à la Librairie de Verdun Ginette Marotte, conseillère de ville durant douze ans (2001-2012) et mairesse de l’arrondissement de Verdun (2012-2013), et Georges Bossé, maire de Verdun durant douze ans (1993-2005), prennent la pose au milieu des livres.

Félicitations à Huguette et Serge Huguette et Serge Giroux, charmant couple de l’arrondissement de Verdun, Huguette et Serge Giroux, célèbrent leur 51e anniversaire de mariage en 2022.

Des concerts gratuits tous les mercredis L’insulaire Carole Desautels, qui œuvre depuis cinq années au sein du groupe de bénévoles de l’église patrimoniale Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, vous rappelle que les Mercredis en musique de Verdun se poursuivent jusqu’au 31 août. Ces concerts gratuits commencent dès 19h30.

La trottinette électrique ne fait pas que des heureux! C’est ce que se disait Guy DeGrasse, le chauffeur d’Ici Pneu Touchette qui ramène les clients à la maison ou au bureau lors des réparations de voitures du garagiste, alors qu’un LaSallois venait de se voir remettre une contravention pour avoir circulé dans la rue… avec sa trottinette électrique. Paraîtrait-il qu’il est même interdit de circuler avec ce véhicule sur la piste cyclable. Intrigue dans la demeure!

Des bagels au coin de Rielle! Le restaurant Wellington Bagel Sandwicherie vient d’ouvrir sur la Promenade Wellington, à la hauteur de la rue Rielle. Les copropriétaires sont le chef cuisinier Derek Curzi, qui est également instructeur depuis 10 ans, et Steven Daigle Bradshaw, qui a développé depuis plusieurs années une expertise dans la production de bagels.