Verdun Luv, semaine du 26 juillet 2022

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

Le p’tit nouveau au journal Métro Depuis le mois d’avril, Clément Gaboury est le journaliste attitré au Métro IDS Verdun. Il détient un certificat en journalisme de l’Université de Montréal ainsi qu’un BAC en cinéma et en littérature. Mais le plus important, c’est que Clément habite à Verdun.

Billy Walsh profitera aux autres arrondissements «On a mis quelqu’un au monde…» Un objectif qu’ont en commun Benoît Auger, conseiller d’arrondissement à LaSalle, et Billy Walsh, responsable des Sociétés de développement commercial de Montréal (SDC). Il s’agit de faire équipe auprès des arrondissements pour améliorer la qualité de vie de chacun. N’est-ce pas justement le refrain d’une chanson d’Harmonium… qui a un peu plus de 40 ans?

Cinq pays en dix ans Après avoir habité successivement en France, en Pologne, en Turquie et au Danemark, Anissa et Stéphane Becoulet (arrière à droite) viennent d’emménager à Verdun et retrouvent leur amie Salma Khouri. Les enfants semblent également très heureux de se retrouver sur la Promenade Wellington. On retrouve dans l’ordre: Ilian, Elias, Alya et Miya.

Mercredi 10 août La 29e édition du tournoi de golf organisé au profit de la Fondation Champlain et Manoir-de-Verdun aura lieu le 10 août au Club de golf de la Vallée des Forts. Déjà, 110 joueurs ont confirmé leur présence. Lise Dubreuil, au centre, la présidente de la Fondation, a déjà affûté ses bâtons en compagnie de Francine Pinard et de Roméo Simard.

Benoît Rochon, la magie au bout des doigts Originaire de Verdun, Benoît Rochon sera en vedette du 2 au 4 septembre dans la belle ville de Montmagny, où aura lieu le Carrefour mondial de l’accordéon. Un évènement créé il y a 32 ans qui accueille des musiciens du monde entier.

Recrutement et relève: inoubliables Des emplois inoubliables. Il s’agit d’en discuter avec Raphaëlle et Alexia pour vivre l’expérience offerte par le propriétaire en travaillant au Marché Robin. D’ailleurs, Robin offre la chance à de nombreux jeunes verdunois de vivre cette expérience.

Tricolore! Quel est votre chandail préféré? Saviez-vous qu’en plus d’être un spécialiste de l’aiguisage de patins, Jean-Pierre Riopel, qui coordonne le travail à la boutique Sport Campus, sur la Promenade Wellington, peut commander pour vous un chandail personnalisé d’un des joueurs des Canadiens de Montréal?

C’est le surnom que les enfants du boulevard Desmarchais ont donné à Ginette, qui habite le 661, et qui prend grand soin au quotidien des fleurs de son parterre.

Des oiseaux sous nos pieds Sur la Promenade Wellington, à la hauteur de la rue Hickson, gardez la tête haute en marchant, mais regardez aussi sous vos pieds pour ne pas rater ces magnifiques oiseaux peints par J. Jorge Martinez, un artiste argentin établi depuis peu à Verdun,. Le projet est une initiative du Centre culturel Quai 5160.

Je vous invite à joindre la chorale Chantefleurs L’insulaire Cécilia Raynaud est la nouvelle présidente de la chorale Chantefleurs. Une nouvelle séance d’inscription aura lieu le 2 août. Si vous voulez chanter pour le plaisir et l’apprentissage de la musique, je vous invite à la contacter au 514 884-8336 ou à l’adresse cecilia62@hotmail.com. Vous pouvez même la rencontrer chez Gourmand & Co., où elle agit comme barista.