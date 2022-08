Verdun Luv, semaine du 31 août 2022

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

Laurent Dugas, l’ampleur de l’implication Alors qu’il prend une pause justifiée devant le presbytère de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, rue Galt, Laurent Dugas est surpris par la lentille de Jeanne Breton, quelques minutes avant de se lancer dans une prochaine activité. Jeanne demeure impressionnée par les nombreuses années d’implication de l’ancien professeur… surtout quand il est question du rayonnement de cette église verdunoise.

Avec le sourire, Andres n’est jamais dans le filet ! Andres Falla est facile à repérer à la réception du Club de tennis Île-des-Soeurs. Avec son magnifique sourire, Andres accueille les clients par leur nom au comptoir du club. De toute évidence, Andres est spécialiste en ressources humaines.

Super beau défi pour Benoît Johnson L’insulaire Benoît Johnson travaille actuellement au démarrage d’un logiciel bilingue appelé SMS Looky, une nouvelle compagnie sœur pour le président de Vif Télé.

Quel âge peut bien avoir Johanne Guay? Après avoir travaillé pendant 27 ans pour l’entreprise Humpty Dumpty et 11 ans chez Nestlé, division crème glacée, Johanne Guay a ensuite occupé pendant 12 ans le poste de réceptionniste pour le maître électricien de l’entreprise FX Ponton, groupe de renom de la Promenade Wellington.

Les Lussier font vibrer Tremblant Pierre Lussier, ex-journaliste retraité du Messager de Verdun, a pris quelques jours de congé au parc du Mont-Tremblant en compagnie de sa fille Caroline, pour profiter de la nature et du soleil.

Une perle s’expose aussi en triptyque Carole Pelletier, au centre de la photo, a coordonné cet été les expositions des artistes peintres verdunois dans l’enceinte de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, lors des Mercredis en musique Desjardins. Carole était de tous les concerts, en compagnie des artistes peintres Lucie Chicoine et Nathalie Nicole Boutin, qui ont par ailleurs un atelier sur la rue de Verdun. Pour les amis des arts, un triptyque est une œuvre peinte ou sculptée en trois panneaux.

Vous devez posséder une licence pour jouer au golf en France! Flora Lancri, la nouvelle directrice adjointe de la Résidence funéraire Laurent Thériault, m’a appris cette nouvelle récemment. Étiez-vous au courant de cette règle?

Fondation Champlain et Manoir-de-Verdun La 29e édition du tournoi de golf de la Fondation Champlain et Manoir-de-Verdun a permis de réunir l’entrepreneur en plomberie Roger Barré, le Dr Claude Savard et Luc Maurice, président du Groupe Maurice, propriétaire de la résidence Ambiance Île-des-Sœurs.